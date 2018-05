PUBG: al via questo weekend una nuova fase di test per la mappa Sanhok

La terza mappa per PlayerUnknown's Battlegrounds, l'ambientazione esotica Sanhok, tornerà per una fase finale di test sui server di prova del titolo targato Bluehole questo fine settimana.

Questo sarà "probabilmente" il test definitivo per Sanhok, almeno secondo quanto dichiarato dalla stessa PUBG Corp, in attesa di far debuttare la mappa nei server live verso la fine del mese prossimo.

Il weekend del due giugno sarà addirittura la quarta fase di prova per la mappa che, rispetto al concept iniziale, ha già visto moltissimi cambiamenti. "Questo sarà probabilmente il test finale di Sanhok sui test Server", ha affermato in post del blog il team di sviluppo PUBG Corp. "se tutto procede secondo i piani, Sanhok andrà live verso la fine di giugno e, anche dopo il lancio ufficiale, continueremo ad apportare cambiamenti in base al feedback che riceviamo da voi utenti".

Sanhok offre un'esperienza molto diversa da quella vista in Erangel e Miramar, soprattutto per le sue dimensioni contenute. Sanhok sarà la metà delle dimensioni delle due mappe originali e offrirà un'esperienza di gioco molto diversa rispetto a quella cui i giocatori sono abituati.

Quindi, chiunque abbia PUBG installato sarà in grado di provare la mappa per tutto il fine settimana. Basta solamente scaricare il "PUBG: Experimental Server" che si trova nella Libreria di Steam.

Il test è programmato per iniziare alle 04:00 del 1 giugno e durerà fino alle 13:00 del 4 giugno. Dopodiché, sarà solo questione di poche settimane prima che tutti i giocatori PC possano godere della nuova mini mappa sui server live.