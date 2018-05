PUBG: al via stanotte il nuovo evento a tempo "Desert Knights" su Miramar

Una nuovissima modalità evento andrà live stanotte (a partire dalle 4:00) sui server di PlayerUnknown's Battlegrounds e pare essere una variante divertente della classica modalità deathmatch a squadre.

La modalità è conosciuta come "Desert Knights" e prevede 10 squadre da cinque uomini ciascuna che si daranno battaglia su Miramar. Dopo ogni morte, i giocatori si rigenereranno nell'aereo.

La prima squadra che riuscirà a raggiungere i 200 punti vince la partita. Dovrebbe andare live a breve e durare tutto il weekend, sino al 6 maggio. Per rendere questa modalità ancora più speciale, ogni giocatore avrà un equipaggiamento di primo livello che normalmente si trova solo nei care package. I giocatori verranno generati con un AWM, M24, Mk14, M249, Groza o AUG. Inoltre, tutti saranno equipaggiati con un giubbotto antiproiettile di livello tre, un casco di livello tre e due granate.

Le partite potranno ospitare un massimo di 50 giocatori, quindi saranno consentite solo 10 squadre per volta. Il blue circle non si sposterà o si rimpicciolirà per tutta la durata del match, quindi i giocatori sapranno esattamente dove si svolgerà il combattimento per tutta la durata del gioco. Il respawn, invece, avverrà ogni 40 secondi. Uccidere gli avversari, chiaramente, permetterà di guadagnare punti per raggiungere l'obiettivo di 200.

Le uccisioni valgono tre punti, mentre le eliminazioni valgono un punto, e alle squadre verranno detratti cinque punti se elimineranno o uccideranno i membri del proprio team. Se nessuna squadra raggiunge i 200 punti prima della scadenza del tempo limite di 15 minuti, la squadra con il punteggio più alto si porterà a casa la vittoria.