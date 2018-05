PUBG: al via stanotte il nuovo evento a tempo limitato "Ghillie Crossing"

Il nuovo evento a tempo limitato di PlayerUnknown's Battlegrounds è ai blocchi di partenza. La nuova modalità si chiama Ghillie Crossing.

Le mimetiche Ghillie (utilizzate solitamente dai reparti speciali e dai tiratori scelti) spawneranno casualmente nella mappa esattamente come l'equipaggiamento normale.

Non solo, in questa modalità saranno disponibili solo balestre e armi da mischia. Altre regole uniche per l'evento includeranno il danno della zona blu che aumenterà "esponenzialmente" all'avvicinarsi della fine del gioco; non vi saranno veicoli e la prima zona sicura sarà sempre verso il centro della mappa. Zone rosse e pacchetti di assistenza saranno disabilitati. Saranno previsti solo mirini 2x, 3x e 4x.

"Buona fortuna, e ricordati che se il tiro con l'arco non è il tuo forte, puoi sempre prendere a padellate alla gente", ha ricordato nel blog PUBG Corp. La modalità sarà dunque caratterizzata da numerosi duelli con la balestra oppure all'arma bianca con padelle, falci e altre armi a distanza ravvicinata.

Le precedenti modalità a tempo in PUBG includevano una modalità deathmatch a squadre e una modalità solo shotgun e la peculiare "Desert Knights" su Miramar. Le modalità a tempo limitato offrono modi unici di giocare a PUBG oltre all'esperienza consueta.

Ghillie Crossing sarà disponibile dalle 4:00 di stanotte alle 4:00 di lunedì mattina, 28 maggio.