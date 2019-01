PUBG vs. Fortnite: Dr. DisRespect ha dichiarato il 'suo' vincitore

Dopo le mille polemiche sollevate in praticamente ogni suo stream, Dr DisRespect ha sentenziato il vincitore nello “scontro” tra PUBG e Fortnite.

Se ricordate, Dr DisRespect è sempre stato molto critico nei confronti sia di Fortnite che di PUBG. Il dottore qualche tempo fa aveva dato l'addio proprio a PUBG ("Non sono più interessato a giocare a PUBG, è così noioso", "È così patetico”), passando in pompa magna a Fortnite.

Non che la creatura di Epic Games non sia stata esente da critiche. Per la verità, infatti, il dottore aveva annunciato l'addio a qualunque battle royale, salvo poi organizzare tornei e continuare a giocare a Fortnite. Merito dei numeri da capogiro del battle royale targato Epic?

Ad ogni modo, l'annuncio di Dr DisRespect del “vincitore” di questo scontro virtuale (che si protrae ormai dal settembre 2017), è arrivato durante un suo recentissimo stream. Il dottore ha così statuito: "Che ci crediate o no, e pensavo che non l'avrei mai detto, giocando a Fortnite e poi tornando a PUBG...Fortnite demolisce PUBG in termini di tempo di risposta, atletismo, movimento...".

Sembra, insomma, che il dottore nonostante la carrellata di insulti rifilati a Epic, abbia comunque dato ragione allo sviluppatore statunitense.