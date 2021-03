Il publisher italiano 505 Games ha acquistato l'IP di Ghostrunner

Ghostrunner si aggiunge al catalogo delle proprietà intellettuali del publisher italiano 505 Games, la compagnia ha acquistato l'IP dal publisher polacco All In! Games al prezzo totale di cinque milioni di euro.

All In! Games e 505 Games hanno collaborato al lancio di Ghostrunner nel 2020, adesso 505 possiede interamente il marchio e qualsiasi diritto sul gioco e sulle soluzioni tecnologiche utilizzate per dare vita al progetto. All In! Games continuerà a ricevere parte dei profitti delle vendite, il CEO del publisher polacco si è detto soddisfatto dell'accordo, 505 Games aveva provato ad acquistare l'IP all'inizio della collaborazione tra le due parti, offrendo però una cifra non in linea con le aspettative. Adesso, conferma il CEO di All In! Piotr Zygadlo "grazie al successo ottenuto da Ghostrunner, 505 ci ha fatto una offerta che non possiamo rifiutare."

Ghostrunner è sviluppato da One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks, il gioco è stato lanciato lo scorso anno su PC (via Steam, GOG e Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, versioni native per PS5 e Xbox Series X/S sono in programma per il 2021. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghostrunner a cura di Giuseppe Arace.