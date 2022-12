Quale publisher ha lanciato il maggior numero di nuove IP nel 2022?

Si avvicina la fine del 2022 e, come ogni anno, si tirano le somme. Abbiamo già scoperto quali sono stati i giochi più venduti del 2022 nei più importanti mercati globali, ma il portale Games Industry rivela anche interessanti statistiche in merito alle nuove proprietà intellettuali arrivate nel corso degli ultimi 12 mesi.

La classifica, va precisato, tiene conto solo dei più grossi colossi dell'industria (non ci sono quindi dati su realtà come Square Enix, Bandai Namco o Capcom, per fare degli esempi), ma è comunque una curiosità scoprire quali dei più importanti publisher a livello mondiale si è impegnato nella distribuzione di IP del tutto inedite che non fossero parte di un franchise già noto.

Numeri alla mano emergono gli Xbox Game Studios come vincitori, con ben 4 nuove IP lanciate sul mercato nel 2022. Tra queste vi è Pentiment di Obsidian Entertainment, pubblicato su PC e console Xbox lo scorso novembre. Segue a ruota Take-Two, con tre IP inedite, mentre Ubisoft sale sul gradino più basso del podio con una singola proprietà intellettuale.

Nulla invece da parte di colossi come Nintendo e Sony, che quest'anno si sono limitati semplicemente a distribuire produzioni collegate ad IP già affermate (rispettivamente 10 e 5), e restano a secco anche Electronic Arts ed Activision Blizzard, che hanno pubblicato rispettivamente 6 e 3 titoli durante l'annata.

Restando sempre in ambito statistiche, ecco quali sono stati i trailer videoludici più visti del 2022, una classifica che comprende nomi quali League of Legends, Fortnite e COD Modern Warfare 2.