Dal publisher di Planet of Lana arriva Viewfinder: disponibile da oggi la demo su PS Store

I Days of Devs dell'8 giugno ci hanno regalato, tra i tanti annunci che hanno caratterizzato la serata, la presentazione dell'arrivo del puzzle game Viewfinder su PS5 e PC. Il gioco in questione, che ricorda produzioni ludiche del calibro di The Witness, è un titolo sviluppato dai ragazzi di Sad Owl Studios e pubblicato da Thunderful Publishing.

Il nome del publisher è il medesimo che appare alla firma di Planet of Lana, la delizia da vedere, ascoltare e giocare ampiamente recensitavi da Cristina Bona nelle scorse settimane. Viewfinder, però, si propone al pubblico come un'esperienza del tutto diversa: "Sfida la percezione, ridefinisci la realtà e rimodella il mondo che ti circonda grazie ad una fotocamera istantanea". Sono queste le premesse del titolo prossimamente in uscita, il quale promette di offrire un prodotto in single player volto a svelare ai giocatori antichi misteri.

"Ridefinisci la realtà. Non limitarti alle fotografie, dai vita ai quadri, disegni, screenshot e cartoline, mentre rimodelli il mondo". Viewfinder sarà disponibile dal 18 luglio 2023, ma gli utenti avranno modo di provare il titolo sin da oggi. La demo gratuita di Viewfinder è approdata sul PS Store, perciò tutti gli utenti avranno adesso modo di prendere parte a questa nuova interessante avventura ormai prossima alla sua pubblicazione nell'arco delle venture settimane. Siete pronti a questo nuovo viaggio?