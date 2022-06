Il publisher di The Callisto Protocol e PUBG svela Ana, IA fotorealistica in Unreal Engine

Il colosso dell'industria videoludica Krafton, noto al pubblico per il suo ruolo di publisher di PlayerUnknown's Battlegrounds e dell'attesissimo The Callisto Protocol, ha sbalordito tutti con la presentazione della sua nuova assistente virtuale.

Si chiama Ana ed è stata definita una "Virtual Human" che farà da guida agli utenti alla scoperta dell'ecosistema di Krafton nel Web 3.0. Creata grazie agli strumenti all'avanguardia forniti da Epic con il suo Unreal Engine 5, si tratta di un personaggio dalla grafica che rasenta il fotorealismo e che è dotato di un'intelligenza artificiale davvero avanzata. Stando alle dichiarazioni dell'azienda, questo personaggio può esprimersi non solo a parole, grazie ad un sintetizzatore vocale che le consente persino di cantare, ma anche attraverso numerosissime espressioni facciali che includono il movimento delle pupille e dei più piccoli muscoli facciali. L'obiettivo di Krafton è quello di trasformare Ana in una sorta di influencer di ultima generazione e di farla diventare una cantante virtuale tramite la distribuzione di brani musicali.

Se volete vedere Ana in movimento, sappiate che per ora dovete accontentarvi di due immagini che mostrano l'incredibile livello di dettaglio raggiunto dal motore Epic Games. Krafton ha comunque confermato che da qui alla fine dell'anno verrà distribuito altro materiale, inclusi filmati che permetteranno di osservare in azione l'IA.

