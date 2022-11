Il publisher di The Callisto Protocol e PUBG vuole acquisire il team di The Ascent

Stando alle ultime informazioni diffuse da Kratfon sulle sue strategie per il futuro, sembrerebbe che il colosso sudcoreano abbia intenzione di aggiungere anche Neon Giant alla già folta schiera di team di sviluppo interni.

Sulle pagine di GamesIndustry.biz è infatti apparso un post dedicato interamente al publisher di The Callisto Protocol e PlayerUnknown's Battleground, nel quale viene palesemente citata la volontà di acquisire gli autori di The Ascent, lo sparatutto isometrico arrivato prima sulle piattaforme Microsoft e poi anche su quelle Sony. Sebbene il portale dedicato al mercato videoludico parli della sola volontà di acquisire il team e di un'offerta che deve ancora arrivare, il file PDF con gli ultimi risultati finanziari del publisher annovera Neon Giant tra i team europei senza riferimenti alla sua acquisizione. Insomma, è probabile che la software house faccia già parte di Krafton e che l'ufficialità dell'acquisizione sia in procinto di arrivare.

Altro elemento molto interessante emerso dai risultati riguarda l'apertura di un nuovo team in territorio canadese, il quale si occuperà dei lavori su The Bird That Drinks Tears, progetto in Unreal Engine 5 basato sull'omonima storia.

Sapevate che The Callisto Protocol è così violento che non uscirà in Giappone?