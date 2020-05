I Puffi diventano un Action Adventure 3D: l'annuncio ufficiale da Microids

Con più che longevi adattamenti animati e persino trasposizioni cinematografiche all'attivo, l'immaginario de I Puffi è incredibilmente noto, con un livello di popolarità che supera geografia e generazioni.

Le opere firmate da Peyo si preparano dunque ad approdare nell'universo videoludico grazie ad un accordo siglato tra IMPF e Microids, noto publisher francese. Particolarmente impegnato sul fronte del mondo del fumetto franco-belga, quest'ultimo ha infatti annunciato di aver intenzione di portare sul mercato un Action Adventure in 3D dedicato a I Puffi.



La storia narrata all'interno di quest'ultimo, pur restando fedele alle atmosfere della controparte cartacea, vedrà per protagonista una storia completamente inedita. Poche ad ora le informazioni disponibili, ma sembra che il gioco offrirà la possibilità di dedicarsi ad esso "da soli o con gli amici". Il progetto è stato affidato agli sviluppatori di OSome Studio. Al momento, Microids non ha offerto dettagli su quello che sarà il periodo di uscita dell'Action Advneture né su quali piattaforme sia destinato ad approdare.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che recentemente Microids ha annunciato anche un videogioco ispirato a Tintin. Nel curriculum del publisher figurano inoltre diversi titoli dedicati ad Asterix e Obelix, tra cui Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal of Menhir.