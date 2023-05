Puffi Kart: l'arcade racer con Puffetta e Gargamella sfreccia su PC e console

Siete pronti a 'puffare su per giù' per i tracciati di Smurfs Kart? Eden Games e Microids annunciano in video la data di lancio delle versioni PC e console di Puffi Kart, il frizzante arcade racer sulle orme di Mario Kart.

La nuova esperienza di guida arcade confezionata da Microids darà modo agli sviluppatori di Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited e V-Rally di appoggiarsi all'IP ideata nel 1958 dal fumettista belga Peyo per catapultare i fan del genere nella colorata dimensione dei Puffi.

I giocatori avranno l'opportunità di scegliere il proprio Puffo preferito e di cimentarsi in una serie di tornei e sfide multiplayer piene di superpoteri da raccogliere. Sin dal lancio, gli utenti potranno correre lungo 12 piste ambientate nell'universo dei Puffi, come il Villaggio, la Foresta, la Diga, le Paludi e la temibile casa di Gargamella.

Ciascuno dei 12 Puffi da selezionare in ogni gara avrà il suo kart e un oggetto speciale. Gli emuli di Inventore, Forzuto, Puffetta, Grande Puffo o Burlone potranno servirsi degli oggetti bonus, dei potenziamenti, delle rampe e delle scorciatoie presenti in ogni circuito per avere la meglio sugli avversari, tanto in singleplayer quanto nelle lobby multiplayer e nelle immancabili gare a schermo condiviso.

Il lancio di Puffi Kart è previsto per il 23 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.