PUGB aggiorna i codici di condotta del market per contrastare gli "abusi del sistema"

Qualora non lo sapeste, i giocatori di Player Uknown Battleground hanno la possibilità di vendere gli oggetti cosmetici del titolo Battle Royale sullo Steam Community Marketplace a prezzi che talvolta hanno raggiunto anche diverse migliaia di dollari. Proprio per questo, PUBG Corp spera di ridurre i "comportamenti che abusano del sistema di vendita" attraverso nuove regole.

La Cassa Aviatore, che contiene diversi oggetti Epici e Leggendari, è stata rilasciata il 16 Maggio e tutt'ora non è possibile venderla sul mercato di Steam. Gli sviluppatori hanno però in programma di togliere questa restrizione il 14 Giugno. PUBG Corp spiega così la questione: "Le casse precedenti (come l'Equinox Crate) potevano essere vendute dopo poco tempo, ma questo ha causato un certo tipo di comportamenti che abusavano del sistema di compravendita, specialmente per quanto riguarda i prezzi gonfiati degli oggetti rari. Crediamo che implementare una restrizione più duratura, potrà aiutare a ridimensionare questo problema. Grazie per la comprensione! Vi terremo aggiornati man mano che continuiamo ad aggiungere miglioramenti alle nostre regole del sistema di market"



Player Unknown Battleground, per quei pochi che non lo conoscessero, è il popolarissimo videogame del genere Battle Royale disponibile soltanto per PC e Xbox One. Tuttavia, secondo recenti rumor, è prevista per quest'anno l'uscita per PS4 e una versione Nintendo Switch per il 2019.