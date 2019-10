PUBG: ecco le novità per la Stagione 5 che inizierà il 23 ottobre

Dopo Fortnite e Apex Legends, che hanno rinnovato le loro mappe, tocca ora a PlayerUnknown's Underground che con l'arrivo della Stagione 5 concentrerà i proprio sforzi sulla nuova versione della seconda mappa Miramar.

La patch note per l'aggiornamento PC 5.1 di PUBG è già disponibile per il test server e fornisce alcuni dettagli sulla modifiche che sono state apportate a Miramar. Dopo i miglioramenti al sistema di movimento intorno agli edifici e alla frequenza di spawn delle armi, verrà prestata maggiore attenzione sul combattimento con i veicoli: Miramar presenterà più rampe e più salti e ad ogni partita una Gold Mirado sarà disponibile nel garage dell'Hacienda del Patron, rendendo la zona appetibile per i giocatori che amano questa macchina. Inoltre, la seconda mappa ospiterà i distributori automatici di bevande energetiche e di antidolorifici. La Stagione 5 consentirà di scambiare gli oggetti con i compagni e di lanciare le armi da mischia contro i nemici.

La Stagione 5 di PUBG inizierà ufficialmente il 23 ottobre su PC e il 29 ottobre su console. PlayerUnknown's Underground ha recentemente introdotto il cross-play tra Xbox One e PS4. Inoltre la versione PUGB Lite è finalmente disponibile gratuitamente anche in Europa.