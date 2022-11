Pulp Fiction, l'iconico film di Tarantino diventa un gioco per l'originale PlayStation

Come se la versione di Elden Ring per Game Boy non fosse abbastanza, vi presentiamo l'originale lavoro di un utente YouTube che è riuscito a ricreare il mondo di Pulp Fiction con lo stile dei titoli destinati all'originale PlayStation.

Questa creazione, realizzata dall'utente PotBoiler attraverso l'utilizzo del programma di grafica Blender e del motore grafico Upbge, si mostra molto fedele alla pellicola di Tarantino. Come potete vedere anche nel video allegato alla notizia, l'autore è riuscito a ricreare l'iconica scena dell'appartamento con un discreto risultato, grazie anche alla presenza dei dialoghi originali presi direttamente dal film. L'autore ha persino inserito la possibilità di fallire la missione al mancato raggiungimento di determinati obiettivi - come, ad esempio, nella sezione dedicata alla fuga dalla polizia.

Questa particolare creazione si inserisce sulla scia di altre realizzazioni interessanti come il demake di Dead Space, che riproporrà il primo livello del gioco originale con una veste grafica tipica dei giochi old-school e caratterizzata da scelte artistiche degne di nota. Questo progetto vedrà la luce, stando alle parole del suo creatore, in contemporanea all'uscita di Dead Space Remake.

Se invece siete interessati a produzioni più 'zombesche', vi segnaliamo anche il rifacimento di Resident Evil 4 per PS1, che abbiamo apprezzato in maniera particolare per la grande fedeltà alla saga originale.