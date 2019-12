Quale pulsante PlayStation sei? Sony lancia un singolare sondaggio sui social

Dopo aver fatto scatenare la community spiegando loro come si chiamano i tasti del controller PlayStation, i curatori dei profili social di Sony sottopongono un nuovo sondaggio ai propri fan per chiederci, ebbene sì, quale icona dei pulsanti del pad ci rappresenta maggiormente!

La simpatica iniziativa lanciata dai gestori del profilo Instagram ufficiale di PlayStation associa a ciascuna delle storiche icone delle piattaforme del colosso tecnologico giapponese un ventaglio di "atteggiamenti" e stati d'animo.

In questo modo, le icone Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato diventano quasi lo specchio delle emozioni dell'utente, contribuendo a rinsaldarne idealmente il rapporto con le console della compagnia nipponica giusto in tempo per festeggiare i 25 anni di PlayStation.

L'ultima trovata dei profili social di Sony s'accompagna alle campagne promozionali di fine anno di PlayStation 4 con gli spot It's Time to Play e Senti il Potere di PS4 PRO, in quest'ultimo caso con una "collaborazione d'eccezione" rappresentata dall'avventura sci-fi Death Stranding di Hideo Kojima. Cosa ne pensate della nuova iniziativa social di Sony? Ma soprattutto: qual è la vostra icona PS preferita? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di gustarvi lo spassoso video con Babbo Natale raffreddato.