Puma presenta sneaker, magliette e tute dedicate a Tetris

A settembre Nike ha lanciato le Air Max '97 x Nintendo 64 e il brand tedesco Puma risponde ora con le sneaker dedicate a Tetris, una vera e propria collezione (Puma x Tetris) dedicata al rompicapo più famoso di sempre.

La linea include modelli personalizzati di scarpe celebri come le Puma RS-X e le Puma RS 9.8, personalizzate con i celebri mattoncini colorati, ormai diventati veri e propri protagonisti della cultura Pop. La collezione Puma x Tetris include anche t-shirt, pantaloni sportivi, tute, giacche con la zip, felpe e altri capi d'abbigliamento sempre decorati con i celebri mattoncini.

Al momento la collection Puma x Tetris è disponibile in Australia sul sito di Puma e a livello internazionale presso alcuni rivenditori selezionati e store monomarca, in Italia i pezzi della linea non sono ancora in vendita ma potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Il connubio tra sneaker, marchi sportivi e videogiochi è sempre più forte e sono molti i produttori di abbigliamento che si affacciano al mercato con prodotti ispirati o dedicati al mondo dei videogiochi, pensiamo anche al recente accordo firmato tra Adidas e Ninja, con il celebre streamer diventato testimonial del marchio tedesco e ora protagonista di una campagna pubblicitaria a livello mondiale.