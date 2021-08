Puma x Animal Crossing: arrivano le sneakers di New Horizons

Continua la collaborazione tra Puma e Nintendo: dopo la linea celebrativa dedicata a Super Mario e composta da sneakers, magliette e felpe, le due aziende annunciano ora una nuova partnership a tema Animal Crossing.

Puma ha annunciato le nuove Wild Riders x Animal Crossing New Horizons, in arrivo il 18 settembre negli Stati Uniti e più avanti anche in Europa. Queste sneakers riprendono l'iconico design delle PUMA Wild Riders e presentano una colorazione pastello con loghi e personaggi di Animal Crossing stampati lateralmente, oltre a inserti e linguette con in evidenza il nome del gioco.

Al momento non sappiamo se Puma e Nintendo abbiano in programma di lanciare solo una sneakers o se la capsule verrà estesa ad altri prodotti come magliette, felpe, pantaloni sportivi e cappelli. La linea Super Mario x Puma ha riscosso un notevole successo lo scorso anno, registrando il sold-out presso tutti i principali store online con alcuni capi rivenduti a resell al doppio o al triplo del prezzo su siti di rivendita.

Certamente una bella notizia per gli oltre trenta milioni di giocatori di Animal Crossing New Horizons che presto potranno acquistare le sneakers ufficiali del gioco Nintendo, un fenomeno di costume che ha conquistato il mondo intero dal lancio avvenuto nel marzo 2020.