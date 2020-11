Puma x Nintendo: annunciate le sneakers dedicate al NES

Continua la collaborazione tra Puma e Nintendo: il 27 novembre l'azienda tedesca pubblicherà una linea di sneakers ispirata a Super Mario, ma c'è di più perchè il 4 dicembre arriverà anche una versione speciale delle Puma Future Rider dedicata al NES.

L'iconica scarpa Puma è stata personalizzata con i colori del NES (grigio, nero e rosso) e dettagli che riprendono quelli della storica console Nintendo, come i tasti laterali power e reset, la linguetta con l'immagine della copertina di Super Mario Bros e un piccolo charm che riproduce il controller NES.

Le Puma Future Rider NES Edition sono in vendita dal 4 dicembre sul sito di Puma in Nord America, non sappiamo se lo stesso giorno arriveranno anche in Europa, il prezzo è fissato a 90 dollari. Si tratta di un modello destinato probabilmente ad andare a ruba tra gli sneakerheads appassionati di videogiochi, se siete interessati vi consigliamo di tenere d'occhio lo store europeo di Puma.

Le Puma di Super Mario invece saranno disponibili dal 27 novembre in tre modelli dedicati a Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, inoltre questa settimana verrà svelata anche la nuova collezione Champion x Super Mario, maggiori dettagli sono attesi per il 19 novembre.