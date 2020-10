Puma x Super Mario: la nuova linea di sneakers arriva a novembre

Il colosso tedesco Puma ha annunciato una collaborazione con Nintendo per festeggiare i 35 anni di Super Mario con una nuova linea di sneakers, in arrivo nei negozi a fine novembre.

Nello specifico Puma proporrà nuova varianti delle celebri Future Rider, Clyde e RS-Fast, ogni scarpa sarà venduta in una confezione speciale con grafiche tratte dal Regno dei Funghi. La Future Rider presenta dettagli ispirati a Super Mario 64 mentre la Puma Clyde è dedicata a Super Mario Sunshine, infine la RS-Fast riprende grafiche e colori di Super Mario Galaxy.

Le tre sneakers saranno in vendita da novembre sul sito ufficiale di Puma e presso i principali rivenditori internazionali, i prezzi sono fissati a 90 dollari per la Future Rider, 120 dollari per la RS-Fast e 80 dollari per la Puma Clyde, quest'ultima disponibile esclusivamente online e nei negozi Foot Locker.

Non è la prima volta che Puma collabora con il mondo dei videogiochi, in passato l'azienda tedesca ha proposto una capsule collection dedicata a Tetris e una linea di abbigliamento a tema Sonic per festeggiare il lancio del film nelle sale cinematografiche.