Pumpkin Jack sta per arrivare su PS4: il video gameplay fissa la data d'uscita

Il publisher Headup Games e Nicolas Meyssonnier annunciano la data d'uscita su PS4 di Pumpkin Jack con un video ricco di scene di gameplay tratte dalla versione per console Sony della frizzante avventura platform ispirata a MediEvil e Jak and Daxter.

Dopo essersi dato alla pazza gioia su PC, Xbox One e Nintendo Switch, l'eroe del Boredom Kingdom si prepara così ad approdare sulle sponde di PlayStation 4 (e PS5, tramite retrocompatibilità) in una versione identica sia nei contenuti che nella forma.

Anche su piattaforme Sony, quindi, gli emuli del fiero guerriero con la testa di zucca dovranno compiere il medesimo viaggio per riportare la pace tra gli abitanti del suo regno: la buona riuscita di questa impresa passerà per l'esplorazione di ciascuna regione della mappa, e la risoluzione delle sfide tra battaglie con i nemici ed enigmi ambientali, per andare alla scoperta dei diversi elementi di equipaggiamento necessari a completare l'incarico.

L'uscita di Pumpkin Jack su PS4, e in retrocompatibilità su PlayStation 5, è prevista per il 24 febbraio. Prima di lasciarvi al video che campeggia in cima alla notizia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Pumpkin Jack con cui abbiamo accompagnato il lancio dell'avventura su PC, Xbox One e Switch nell'ottobre dello scorso anno.