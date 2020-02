Pumpkin Jack: full gameplay demo del platform 3D. È l'erede di Medievil?

Su Steam è disponibile una demo di Pumpkin Jack, un nuovo action platform 3D di Nicolas Meyssonnier che lo stesso autore definisce come un punto di incontro tra le iconice serie di Medievil e Jak and Daxter.

Il nuovo progetto edito da Headup Games è previsto in uscita per il 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch: la demo dataci in pasto da Meyssonnier serve appunto a farci immergere nelle atmosfere di questo titolo e testarne le meccaniche di gameplay.

Nel quarto d'ora abbondante di avventure vissute in compagnia dell'eroe di Pumpkin Jack siamo così riusciti a familiarizzare con il sistema di controlli e con le abilità del protagonista, partecipando ad attività che ci hanno permesso di esplorare i variopinti scenari di questa opera.

Particolarmente interessanti sono state poi le sessioni di combattimenti che hanno spezzato il ritmo dei frangenti platform, con battaglie che hanno fissato i paletti del recinto narrativo entro il quale ci muoveremo nel gioco finale per riportare la pace tra gli abitanti di Boredom Kingdom.

Cosa ne pensate di questo titolo? La demo di Pumpkin Jack è scaricabile gratuitamente dalla pagina del gioco appena aperta su Steam, di conseguenza oltre alla visione del gameplay trailer che campeggia a inizio articolo potete scoprire di persona cosa ha da offrire la nuova IP di Meyssonnier e condividere i vostri pareri e giudizi su questo titolo che si rifà a MediEvil e Jak and Daxter.