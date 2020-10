Pumpkin Jack è pronto per Halloween: video recensione per il platform in stile MediEvil!

Si avvicina a passo rapido il periodo delle festività di Halloween e quale migliore occasione per dedicarsi ad un platform 3D che rievoca le atmosfere di MediEvil?

Rievocando toni irriverenti e briosi, lo sviluppatore Nicolas Maysosonnier propone un'avventura a base di zucche, gufi, corvi e malvagi incantatori. Strutturato in un platform 3D, Pumkin Jack si presenta come l'avventura ideale in cui immergersi nella notte più spaventosa dell'anno, per esorcizzare la paura con una risata, pur omaggiando l'iconografia classica della festività di Halloween. Ambientato nel regno di Arc En Ciel, il titolo vede protagonista il ben poco irreprensibile Jack, inviato nel mondo dei mortali da nientemeno che il sovrano degli Inferi.

Per presentarvi ogni dettaglio sulla produzione, testata per l'occasione dal nostro Giuseppe Arace, la Redazione di Everyeye vi propone una ricca Video Recensione di Pumpkin Jack. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Se siete intrigati dalla formula proposta da questo adventure/platform e desiderate vederlo in azione, vi segnaliamo che il nostro Alessandro Bruni ha di recente avuto modo di dilettarvisi per qualche ora. In calce e sul Canale YouTube di Everyeye On Demand trovate la replica della sessione di gameplay: buona visione!