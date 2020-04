Pumpkin Jack su PS5 e Xbox Series X? L'autore discute del porting nextgen

L'autore di Pumpkin Jack, Nicolas Meyssonnier, discute delle potenzialità delle console nextgen e del possibile arrivo su PS5 e Xbox Series X di questa frizzante avventura platform ispirata a MediEvil.

Nel corso di un'intervista concessa a GamingBolt, lo sviluppatore di Pumpkin Jack ha aperto una finestra sul futuro dei videogiochi e, affrontando la questione legata all'arrivo a fine 2020 di PS5 e Xbox Series X, ha spiegato che "speriamo davvero di portare il nostro gioco anche sulle console di prossima generazione. Su PC c'è già il Ray Tracing e sarebbe fantastico vederlo anche sulle console in arrivo. Ma prima vogliamo concentrarci sullo sviluppo della versione attualmente pianificata per PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One".

Rimanendo coi piedi saldamente ancorati al presente, e al suo impegno per lo sviluppo di Pumpkin Jack sui sistemi current-gen, Meyssonnier riferisce inoltre che "vedendo come gira adesso il nostro gioco su di un PC gaming di fascia media, penso che funzionerà davvero molto bene su Xbox One X e PS4 PRO. Credo che il supporto al 4K e ai 60fps (non insieme ma tramite la scelta della doppia opzione grafica, ndr) sia sicuramente fattibile".

Speriamo quindi di conoscere al più presto la data di lancio ufficiale del titolo su PC, PS4, Xbox One e Switch, prima ancora di scoprire quali saranno le intenzioni di Meyssonnier per il porting su PS5 e Xbox Series X del titolo. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro speciale sulla prova della demo di Pumpkin Jack, il platform 3D ispirato a MediEvil e ad altri esponenti del genere come Jak and Daxter.