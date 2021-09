Pumpkin Jack: l'update PS5 e Xbox Series X/S del platform in stile Medievil ha una data

L'eroe della dimensione dark fantasy in stile Medievil di Pumpkin Jack si appresta ad arrivare su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come confermano Nicolas Meyssonnier e gli editori di Headup Games con il video che fissa l'uscita e descrive i contenuti dell'aggiornamento nextgen.

Pumpkin Jack New-Gen Edition proporrà tutti i contenuti del titolo originario, più una serie di migliorie e ottimizzazioni per l'hardware delle console di ultima generazione di Sony e Microsoft.

Nella sua nuova veste, il cavaliere dell'avventura ispirata a MediEvil e Jak & Daxter può immergersi in una dimensione dal comparto grafico ancora più ricco di dettagli e buttarsi a capofitto in sfide più ritmate, merito dell'introduzione della doppia modalità Performance (4K / 60fps) e Qualità (4K / 30fps), con quest'ultima caratterizzata anche dall'aggiunta degli effetti d'illuminazione dinamici e ombre gestite in Ray Tracing.

Il video di presentazione di Pumpkin Jack New-Gen Edition ne fissa l'uscita per il 27 ottobre 2021, poco prima di Halloween: i possessori delle versioni PS4 e Xbox One avranno accesso all'update nextgen in via del tutto gratuita. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra recensione di Pumpkin Jack a firma di Giuseppe Arace.