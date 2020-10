Pumpkin Jack: una zucca, un fucile e tanta voglia di stupire nel trailer di lancio

Headup Games e il team diretto da Nicolas Meyssonnier ci ricordano con un video di Pumpkin Jack che il loro frizzante action adventure "alla MediEvil" è ormai prossimo al lancio su PC e console.

Nel filmato, l'eroica zucca Jack fa sfoggio delle sue abilità con le armi (sia da fuoco che corpo a corpo) e coi diversi poteri che avrà modo di evolvere progredendo nella storia. Tra ritmate sessioni platform e intensi combattimenti, il nuovo video confezionato da Meyssonnier non fa che confermare il legame spirituale tra questa proprietà intellettuale e le iconiche serie di MediEvil e Jak and Daxter.

Il nostro compito sarà quello di riportare la pace tra gli abitanti di Boredom Kingdom: per riuscire in questa impresa, Pumpkin Jack dovrà quindi rimboccarsi le maniche ed esplorare ogni regione della sua dimensione a tinte oscure per acquisire l'esperienza richiesta nella difficile battaglia finale contro le forze del male.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo a quel birbaccione di Jack e vi ricordiamo che la sua avventura sarà disponibile dal 23 ottobre su PC, Xbox One e Nintendo Switch e successivamente su PlayStation 4. Volete saperne di più su questo progetto? Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova di Pumpkin Jack a firma di Giuseppe Arace.