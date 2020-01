Il puntatore del mouse compare nell'ultimo Pokemon Direct... lo avete visto?

Il sito Nintenderos ha notato un curioso avvenimento accaduto durante il Pokemon Direct del 9 gennaio scorso: il cursore del mouse appare ben in evidenza per un secondo durante la trasmissione... ci avevate fatto caso?

Chiaramente si tratta di un errore avvenuto in fase di montaggio, con un pizzico di attenzione è possibile vedere il puntatore al minuto 15:23 per un secondo, fino al minuto 15:24, osservando l'avatar del personaggio maschile sulla parte destra dello schermo.

Non propriamente un dramma insomma, tuttavia la community sta ironizzando su quanto accaduto, chiedendo a Game Freak di prestare maggiore attenzione in fase di presentazione dei contenuti, non è la prima volta che il cursore del mouse compare in vista durante i Pokemon Direct e c'è chi sta iniziando a pensare che possa trattarsi di un easter egg voluto, anche se questa ipotesi ci sembra altamente improbabile.

Durante il Direct del 9 gennaio Junichi Masuda ha annunciato il Pass Espansione di Pokemon Spada e Scudo che darà accesso a due DLC intitolati L'Isola Solitaria dell'Armatura e Terre Innevate della Corona in arrivo nel corso del 2020.

Pokemon Spada e Scudo hanno venduto oltre tre milioni di copie in Giappone, numeri che riguardano solamente il mercato retail, ai quali bisogna dunque aggiungere le copie digitali vendute tramite il Nintendo eShop.