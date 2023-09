Punti EA Sports FC 24: come trasferire e convertire FIFA points

Si possono trasferire punti FIFA da FIFA 23 a EA Sports FC 24? La risposta a questa domanda è positiva, dunque se avete dei FIFA points in sospeso potete convertirli in FC points e utilizzarli nel nuovo EA Sports FC 24.

Come trasferire punti da FIFA 23 a EA Sports FC 24

Per trasferire e convertire i punti FIFA in punti FC è necessario utilizzare la console PlayStation e Xbox oppure il PC, non si possono convertire i punti utilizzando la Web App o la Companion App di EA Sports FC 24. Il procedimento può essere effettuato entro il primo gennaio 2024, dopo questa data non sarà più possibile convertire punti FIFA in punti FC.

Il procedimento è semplicissimo, al primo login su Ultimate Team, Club o Volta Football comparirà un messaggio che invita il giocatore a trasferire e convertire i punti:

"Abbiamo notato che hai un saldo FIFA Points in sospeso in FIFA 23. Vuoi trasferirlo e convertirlo in FC Points in FC 24? Questo trasferimento non è reversibile. Una volta trasferito tuo saldo punti, potrai accedervi solo in EA Sports FC 24. Non potrai trasferire altri punti in seguito."

La richiesta può essere completata selezionando una delle opzioni disponibili:

Sì, voglio trasferire e convertire il saldo punti da FIFA 23 a FC 24

No, lascia intatto il mio saldo punti FIFA 23

Non ho ancora deciso, richiedimelo più tardi

I punti possono essere trasferiti solamente sulla stessa famiglia di console, dunque è possibile effettuare la procedura solamente tra PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X/S ma non da PS4 a Xbox Series X ad esempio.