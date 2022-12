Pupperazzi arriva su Nintendo Switch! Un mare di cuccioli da coccolare e fotografare

A quasi un anno di distanza dall'arrivo di Pupperazzi su PC e Xbox Game Pass, Kitfox Games annuncia il porting Switch del simpatico sim life di Sundae Month che proietta i patiti del genere in una dimensione a tinte pastello piena di cuccioli da accudire e fotografare.

L'avventura riflessiva del publisher di Boyfriend Dungeon ci mette nei panni di un dogsitter con l'hobby della fotografia: il nostro compito è perciò quello di accudire e intrattenere i cuccioli affidatici dai rispettivi padroni e riuscire, nel frattempo, a scattare le foto più divertenti ai nostri amici pelosi.

Tra un'istantanea e l'altra, il pomeriggio spensierato da trascorrere in compagnia della cucciolata offre tante attività in un contesto open world pieno di minigiochi, passatempi e 'intermezzi interattivi'. Superando le sfide dell'esperienza free roaming si possono sbloccare nuove attrezzature fotografiche e accedere ad abitini, customizzazioni e giochi per le diverse razze di cuccioli.

Il lancio della versione Nintendo Switch di Pupperazzi è previsto indicativamente per l'inizio del 2023. Se volete saperne di più sulle attività da svolgere nella dimensione a tinte pastello di questo 'cuccioloso' sim life in soggettiva, date un'occhiata al video gameplay di Pupperazzi su Switch confezionato da Kitfox Games e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo indie.