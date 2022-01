Pupperazzi: cuccioli alla riscossa nel video del sim life in arrivo su PC e Xbox Game Pass

Dopo aver 'sguinzagliato' il video di Pupperazzi all'evento ID@Xbox di agosto, il team di Sundae Month ci reimmerge nelle variopinte atmosfere del loro sim life con un nuovo gameplay trailer che ci ricorda l'imminente uscita della loro curiosa esperienza piena di cuccioli su PC, Xbox e Game Pass.

Il prossimo progetto edito da Kitfox Games, il publisher del particolare dungeon crawler Boyfriend Dungeon, ci metterà nei panni di un dogsitter con la passione per la fotografia: il nostro compito sarà perciò quello di accudire i cuccioli e di cimentarsi in lunghe passeggiate per regalare un pomeriggio spensierato alla cucciolata.

Tra una foto e l'altra, potremo quindi giocare con i nostri amici pelosi e partecipare a tante attività all'interno di un contesto free roaming con un molo turistico ricco di interazioni ambientali da scoprire. Progredendo nell'avventura si possono anche acquisire nuove attrezzature fotografiche e, ovviamente, sbloccare abitini, customizzazioni e giochi per le diverse razze di cuccioli ricreate in low poly.

La commercializzazione di Pupperazzi è prevista per il 20 gennaio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S: sin dal lancio, il titolo è destinato ad approdare nel catalogo dei giochi fruibili "gratis" dagli abbonati a Xbox Game Pass (nella sola versione console).