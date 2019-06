Pur non essendoci stata, Sony è stata il terzo publisher più popolare all'E3 2019

Sony ha deciso di saltare l'appena concluso E3 2019, ma a quanto pare la compagnia nipponica ha saputo far parlare di sé pur non avendo preso parte all'importante fiera di Los Angeles.

Stando a quanto riferito da un resoconto pubblicato su Hollywood Reporter, la casa di PlayStation è stata il terzo publisher più chiacchierato su Twitter durante l'evento, superata solo da Nintendo e Microsoft, rispettivamente piazzatisi in prima e seconda posizione. PlayStation 4, inoltre, è stata la console più citata in assoluto negli articoli della stampa specializzata nel periodo E3.

Tra gli eventi che hanno scatenato maggiormente l'entusiasmo dei giocatori sui social network troviamo in primis proprio il Direct di Nintendo in cui è stato svelato il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma anche le nuove presentazioni di Cyberpunk 2077 durante la conferenza Microsoft e di Final Fantasy VII Remake nelle fasi di apertura dello show tenuto da Square-Enix.

Come vi abbiamo già riferito sulle nostre pagine, la conferenza più seguita in assoluto su Twitch, invece, è stata quella targata Xbox, in cui - al netto delle poche esibizioni di gameplay - sono stati portati sul palco titoli importanti provenienti dalle terze parti, tra cui Elden Ring e lo stesso Cyberpunk 2077, giochi first party, quali Halo Infinite e Gears 5, senza contare gli aggiornamenti su Project xCloud e la prima presentazione ufficiale di Project Scarlett, la console next-gen del colosso di Redmond.