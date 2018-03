Pure Farming 2018 è disponibile, annunciati i primi DLC

A tutti gli agricoltori:, un nuovo gioco di Techland Publishing e Ice Flames, è finalmente disponibile in tutto il mondo, e sono stati rivelati i piani per i contenuti post lancio, influenzati dai feedback della community.

Cosa rende grandiosa una fattoria? Pure Farming 2018 risponde oggi a questa domanda: tu. Dopo aver ereditato una fattoria nel gioco, puoi acquistare i macchinari migliori e lavorare duramente dall’alba al tramonto vendendo colture, investendo in nuove tecnologie, rendendo allo stesso tempo la tua fattoria la più efficiente dello stato. E dopo puoi spingere i tuoi affari a livello mondiale!

“Abbiamo ascoltato attentamente la community degli agricoltori, quindi comprendiamo le loro aspettative. E’ proprio questo il motivo per cui porteremo nel gioco una flotta di veicoli con la licenza di aziende leader come Zetor, JCB, Great Plains, e molte altre. Abbiamo progettato fattorie provenienti dagli USA, dal Giappone, dall’Italia, dalla Colombia e dalla Germania e introdotto diverse colture provenienti da queste specifiche regioni,” ha dichiarato Lukasz Abramczuk, Producer presso Techland Publishing. “Grazie a tre differenti modalità di gioco, crediamo di aver creato un titolo molto accessibile ai neofiti e allo stesso tempo soddisfacente per i giocatori hardcore che sanno come gestire una fattoria”

Techland Publishing e Ice Flames stanno sviluppando un massiccio supporto post-lancio per Pure Farming 2018, con contenuti sia gratuiti che a pagamento. Ulteriori dettagli veranno rivelati in futuro.

Nel mentre, dai un’occhiata ai contenuti in uscita:

Almeno 7 DLC con nuovi modelli, macchine e altre sorprese entro 6 mesi;

Miglioramenti generali del gioco basati sui feedback dei giocatori sin dal lancio;

Almeno 3 aggiornamenti per gli accessori entro 3 mesi;

Supporto per volanti e periferiche e altro entro 3 mesi;

Mod per PC regolarmente selezionate verranno aggiunte come DLC gratuiti per le versioni console.

Pure Farming 2018 è adesso disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Coloro che hanno prenotato il gioco, riceveranno la mappa della Germania attraverso un DLC gratuito.