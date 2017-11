Pure Farming 2018: disponibile il nuovo trailer "Eroi della fattoria"

hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a, intitolato

Il filmato si concentra sulla riproduzione realistica e di alta qualità di alcuni dei più potenti macchinari disponibili nel gioco, appartenenti a marchi come Gomselmash, Gregoire, Mitsubishi, Skybury e McCormick.

“Pure Farming 2018 non solo metterà a disposizione tantissime location, ma anche una grande varietà di macchine provenienti da tutto il mondo e ricreate fedelmente. Ogni macchinario nel nostro gioco è stato approvato ufficialmente dal produttore e gli sviluppatori hanno fatto in modo che l'esperienza di gioco sia reale come nella vita di tutti i giorni", ha dichiarato Pawel Jawor, Brand Manager di Techland Publishing.

Pure Farming 2018 sarà disponibile a partire dal 13 Marzo 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.