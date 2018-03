Pure Farming 2018: gli sviluppatori ringraziano la community per il supporto fornito

sono fiere di annunciare che Pure Farming 2018 è stato approvato da Sony per PlayStation 4 e da Microsoft per Xbox One. Il gioco sarà disponibile ilper PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Questa news giunge dopo i numerosi trailer di annuncio, pubblicati negli scorsi mesi, che hanno incluso una flotta di veicoli riprodotti fedelmente e con la licenza di brand come McCormick, Zetor, Landini e Mitsubishi, oltre a tre differenti modalità di gioco che accontenteranno i gusti di tutti giocatori.

Feedback dalla Community

Pure Farming 2018 è il culmine di un periodo di intenso sviluppo ricco di feedback da parte della community. Il team di sviluppo è più che fiero dei traguardi raggiunti per portare il gioco sul mercato.

“I giocatori ci hanno tremendamente aiutato ad apportare i ritocchi finali al gioco. Il feedback ricevuto dalla community è stato inestimabile per lo sviluppo di Pure Farming 2018. Abbiamo tenuto conto della maggior parte delle richieste di miglioramenti e correzioni. Senza dubbio, grazie al coinvolgimento di una community attiva e in crescita, siamo molto contenti del risultato finale. Continueremo a sostenere e a migliorare il gioco nei prossimi mesi”, ha dichiarato Lukasz Abramczuk, Producer di Pure Farming 2018.

Che tu stia coltivando la terra, o allevando bestiame o producendo energia verde, Pure Farming 2018 ti permette di viaggiare tra l’Europa, Asia e le Americhe per piantare colture specifiche per ogni regione come canapa, caffè in grani, ciliegie e olive usando veicoli agricoli specializzati. Il gioco ti incoraggia a giocare nel modo che preferisci e ci sono tre diverse modalità, ciò significa che c’è qualcosa per tutti, indipendentemente dal fatto che tu sia un veterano della simulazione o un entusiasta neofita.

Sviluppato da Ice Flames e pubblicato da Techland Publishing, Pure Farming 2018 sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One il 13 Marzo 2018.