Pure Farming 2018: Guida alle funzionalità del tablet e del drone

Apprendere quali siano le funzionalità del tablet può rivelarsi estremamente redditizio: sia in termini di effettivo tempo risparmiato, sia in termini di denaro guadagnato in-game. In questa guida, vi forniremo una panoramica delle funzioni del tablet, con particolare enfasi sul drone - ulteriore gradita novità introdotta da Pure Farming 2018.

Le funzionalità del tablet

Una volta aperto il tablet, il gioco vi metterà di fronte a un’interfaccia semplice e intuitiva. Sulla sinistra, troverete un menù laterale che vi permetterà di navigare tra le diverse funzioni; tutto il resto dello schermo sarà invece dedicato a mostrare le informazioni relative a ciascuna sezione.



La pagina principale è una sorta di riepilogo della vostra attuale situazione nel gioco; i più importanti indicatori del progresso in Pure Farming 2018 sono di fatti qui rintracciabili: troverete il numero di serre, di mulini, di campi, di macchinari, di zaffiri raccolti e, naturalmente, il vostro attuale patrimonio. Sono inoltre presenti altre pratiche informazioni quali la temperatura attuale, l’ora e la data.



Scorrendo in basso sul menu di navigazione laterale troverete una pagina interamente dedicata alle statistiche. Se nella home si trovavano unicamente i dati più generali, qui potrete avere un’analisi più dettagliata. Andando a cliccare sulla voce serre, ad esempio, avrete modo di verificare, oltre all’effettivo numero di serre presenti, anche il profitto stimato e l’efficienza economica. Un pratico grafico a torta, inoltre, vi darà un’immediata informazione visiva di quali siano le percentuali di coltivazioni presenti nelle vostre serre. Oltre a quelle relative alle serre, saranno presenti pratiche informazioni riguardanti i frutteti, gli animali, i lavoratori, l’economia della fattoria e le energie rinnovabili. Imparate a consultare frequentemente tali informazioni, in quanto un’accurata valutazione delle risorse a propria disposizione può fare la differenza tra il successo e l’insuccesso nel gioco.



La sezione successiva vi permetterà di acquistare e vendere materiali agricoli tramite il tablet. Per quanto la funzione possa rivelarsi comoda e un ingente risparmio del vostro tempo, tenete a mente che il prezzo dei prodotti acquistati tramite il tablet sarà aumentato del 20% rispetto ai normali acquisti nel negozio: cercate dunque di valutare sempre con estrema attenzione l’effettiva necessità di acquistare tramite il tablet.



Nella stessa sezione troverete anche un'ulteriore, comodissima funzione, che vi permetterà di consultare rapidamente l’attuale prezzo (e la sua oscillazione nel tempo) dei principali prodotti agricoli.

Tramite l’applicazione della banca, sarà inoltre possibile richiedere un prestito, decidendo, anche, il numero delle rate attraverso le quali ripagare il nostro debito.



Altra sezione d’estrema utilità è quella del negozio dei veicoli: prevedibilmente, il funzionamento non differisce troppo da quello del negozio di prodotti agricoli (stesso dicasi per la regola del costo maggiorato). Un’ulteriore sezione vi permetterà inoltre di accedere a una comoda mappa dell’area, mentre l’ultima sezione in assoluto vi permetterà di accedere a un'enciclopedia completa di tutti gli elementi del gioco.



Il drone

Ed eccoci giunti alla novità forse più rivoluzionaria (almeno nell’ambito del genere di appartenenza) introdotta da Pure Farming 2018: il drone. Potrete attivarlo comodamente tramite un’apposita funzione del tablet. Dopo che il drone si sarà alzato in volo, ne assumerete il controllo e il punto di vista; potremo dunque farlo volare a piacimento sopra la nostra proprietà. La comodità del drone deriva dalla velocità e praticità con le quali vi permetterà di accedere a preziose informazioni e compiere determinate azioni. Facendo sì che il drone punti verso un determinato edificio, infatti, avremo accesso a svariati tipi di resoconto. Puntando ad un campo non ancora in nostro possesso, avremo la possibilità di acquistarlo direttamente sul posto. Puntando a uno già in nostro possesso, invece, vedremo l’attuale status del campo, illustrato tramite pratiche colonne colorate; il grado di riempimento di ciascuna colonna rifletterà la percentuale di completamento di ognuna delle statistiche (quali, ad esempio, la percentuale di irrigazione e coltivazione).



Tramite il drone, sarà inoltre possibile far tornare immediatamente i propri veicoli nei rispettivi capannoni, risparmiando così il tempo di andarli a recuperare singolarmente. I metodi attraverso i quali il drone può contribuire a risparmiare il vostro tempo e il vostro denaro sono innumerevoli: basterà imparare a utilizzarlo.