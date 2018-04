Pure Farming 2018 Guida: come allevare galline e conigli per trarne profitto

Di tutti gli investimenti effettuabili in Pure Farming 2018, le galline e i conigli sono tra i più economici e accessibili. Oltre a poter garantire un rapido e sostanziale profitto, infatti, non richiedono neanche eccessivo lavoro. In questo senso, investire in galline e conigli potrebbero essere la scelta più indicata per chi ha appena iniziato.

Come allevare le galline

Prima di poter cominciare ad allevare galline, occorrerà comprare un pollaio. Accanto alla nostra proprietà, troveremo tre slot disponibili. La somma richiesta per la sola struttura è pari a 5.000 euro, un investimento, appunto, non troppo impegnativo. Se non sapete come fare ad acquistare un edificio, basterà che vi avviciniate allo spazio per la struttura indicato con l’icona di un pollo nella mappa; stando all’interno dell’area azzurra, infatti, potrete acquistare il pollaio.



Una volta costruito il pollaio, dovrete comprare le galline. Tenete a mente, anzitutto, che inizialmente un pollaio potrà contenere al massimo 10 pennuti; dato che uno di questi costerà 20 euro, se volete riempire immediatamente il vostro primo pollaio dovrete tenete in considerazione un ulteriore investimento pari a 200 euro. Se invece avete intenzione di ampliare la capacità del pollaio, dovrete fare un investimento più impegnativo: per portarlo al livello 2 (e aumentare così la capacità a 15), infatti, dovrete spendere ben 10.000 euro.



Le galline acquistate cresceranno in soli due giorni. Una volta adulte, potrete venderle per 25 euro. Prima di farlo, tuttavia, dovreste aspettare che depongano le uova. Ogni gallina produce una cassa di uova al giorno. Dopo 5 giorni, la singola gallina non produrrà più uova e dovrà, dunque, essere venduta. Tenete a mente che se dimenticherete di vendere la gallina entro l’ultimo dei 5 giorni, il suo prezzo di vendita si abbasserà notevolmente (da 25 a 5 euro). Sulla stessa linea, se lasciate passare troppo tempo anche a seguito dell’abbassamento di prezzo, la gallina morirà. Se volete ottimizzare il processo, ricordate che le uova vengono deposte a mezzanotte!



Quanto alle uova, è importante notare come i prezzi indicati dal mercato facciano riferimento alle tonnellate. Per raggiungere una tonnellata, occorrerà produrre 20 casse. Come prevedibile, sarà dalla vendita delle uova (e non quella delle galline in sé) che ricaveremo il maggiore profitto. Da un pollaio pieno di secondo livello, ad esempio, in 4-5 giorni riusciremo a ricavare tra i 4000 e i 5000 euro, a seconda dell’oscillazione dei prezzi del mercato.



Allevare i conigli

Anche le gabbie per conigli possono essere edificate accanto alla propria dimora. Il costo della struttura è identico a quello richiesto per il pollaio: 5.000 euro.

Al contrario delle galline, per le quali il profitto maggiore deriva dalla vendita delle uova e non dalla vendita dell’animale adulto, il modo per far fruttare i conigli è quello di venderli al momento adatto. Acquistando un coniglio, si opera un modesto investimento di 20 euro; considerando però che una sola gabbia di conigli può contenere fino a 25 animali e che il prezzo di vendita (dopo un solo giorno!) del coniglio è pari a 40 euro, una sola struttura può fruttare fino a 500 euro al giorno.



Attenzione, però: se volete recuperare interamente il vostro investimento iniziale, dovrete ricordarvi di ripetere adeguatamente il processo di compravendita per 10 giorni consecutivi. Se dimenticate di vendere i vostri conigli (potete farlo tramite il tablet) appena possibile, non temete: avrete tre giorni in totale per venderli. Oltre tale limite, il coniglio sarà troppo vecchio e il suo prezzo di vendita crollerà sotto quello d’acquisto. Dopo ulteriori tre giorni, il coniglio morirà. Come per le uova delle galline, ricordate che i conigli cresceranno a mezzanotte.