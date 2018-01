Pure Farming 2018: il nuovo trailer ci illustra le tre modalità di gioco

hanno pubblicato un nuovo trailer dichiamato “Best Things Come in Threes”, che ci mostra le tre modalità di gioco disponibili.

Progettato per introdurre i giocatori alla simulazione agricola, My First Farm insegna i retroscena dell'agricoltura moderna. Grazie ad obiettivi dettagliati e suggerimenti utili, i giocatori impareranno passo dopo passo come utilizzare le macchine agricole, raccogliere i prodotti, produrre energia verde e altro ancora.

Farming Challenges presenta 20 scenari di un'ora ciascuno che permettono ai giocatori di affrontare situazioni estreme in cui gli agricoltori di tutto il mondo devono far fronte. Usando risorse predefinite, i giocatori dovranno salvare i raccolti dal fuoco, sostenere la fattoria nonostante una grave siccità, affrontare un attacco di cavallette e altro ancora.

Ultima ma sicuramente non meno importante, la modalità Free Farming offre ai giocatori una completa libertà nel modo in cui giocano. I giocatori possono impostare i parametri del gioco e fare a a modo loro. Con tutte le macchine e le strutture disponibili per l'acquisto fin dall'inizio, l'obiettivo è quello di costruire un impero agricolo globale. Proprio come nella vita reale, in Free Farming il successo del giocatore dipende dalla sua efficienza e dalle sue capacità decisionali.

Sviluppato da Ice Flames in collaborazione con Techland Publishing, Pure Farming 2018 sarà disponibile il 13 marzo 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.