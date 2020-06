Assassin's Creed Valhalla: PureArts a lavoro su action figure di Eivor

Gli appassionati della mastodontica saga degli assassini non vedono l'ora di mettere le mani sul prossimo titolo di Ubisoft: Assassin's Creed Valhalla, nuovo gioco con protagonista - così come fa intuire il nome - un guerriero vichingo che ci farà prendere parte alle invasioni dell'Inghilterra del nono secolo.

Sono già usciti numerosi dettagli sul prossimo titolo in sviluppo dai ragazzi di Ubisoft Montreal: dal motivo delle modifiche alla lama celata al volto ufficiale del cosplayer che presterà il suo volto al personaggio di Eivor. Anche PureArts, società che si occupa della realizzazione di action figure di videogiochi, ha presentato al mondo il suo prossimo lavoro proveniente direttamente da Assassin's Creed Valhalla.

PureArts ha già lavorato con Ubisoft in passato per la creazione di statuine dei personaggi di Assassin’s Creed, Watch Dogs e Ghost Recon. Gli assassini sono stati, senza alcun dubbio, i soggetti preferiti sia dai fan che dalla compagnia, che ha realizzato Bayek, Altair ed Ezio. Adesso, in vista del nuovo attesissimo titolo, lo studio realizzerà una scultura di Eivor, il protagonista della prossima avventura.

Non è ancora stato annunciato il prezzo dell'action figure, anche se solitamente è molto alto (quello degli assassini dei giochi precedenti si attestava intorno ai 700 dollari). Non solo Ubisoft: PureArts ha anche collaborato con altri studi come Bandai Namco e CD Projekt Red con risultati davvero incredibili. Potrete trovare tutti i loro lavori nel loro sito ufficiale raggiungibile attraverso questo link.