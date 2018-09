Puyo Puyo eSports annunciato per PlayStation 4 e Nintendo Switch

SEGA of Japan ha annunciato Puyo Puyo eSports per PlayStation 4 e Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile in Giappone dal 25 ottobre in formato digitale al prezzo di 1.999 yen, nessuna conferma riguardo l'arrivo in Occidente.

Puyo Puyo eSports è una versione competitiva del noto puzzle game con licenza ufficiale Japan eSports Pro: il gioco presenta le regole di Puyo Puyo 2 con elementi tratti da Puyo Puyo Fever e modalità e personaggi provenienti da Puyo Puyo!! Quest, Puyo Puyo Chronicle e altri giochi della serie Puyo Puyo.

Puyo Puyo eSports sarà giocabile al Tokyo Game Show 2018 nello stand SEGA/Atlus dal 20 al 23 settembre. Nessuna notizia al momento riguardo il possibile arrivo del gioco in Europa e Nord America.