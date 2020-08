Puyo Puyo Tetris 2 arriva su PC e console a dicembre: ecco il video di annuncio

In coincidenza dell'ultimo Nintendo Direct Mini Partner Showcase, i rappresentanti di SEGA hanno presentato ufficialmente Puyo Puyo Tetris 2, il sequel dell'apprezzato puzzle dedicato a queste due iconiche serie rompicapo.

Il prossimo atto dell'esperienza legata alle sfide di Puyo Puyo e ai tetranimi di Tetris comprenderà tutte le modalità e i contenuti del capitolo originario, inclusa l'apprezzato modulo Versus. Sempre all'intrerno dell'offerta ludica di Puyo Puyo Tetris 2 troveranno spazio anche le attività Party con sfide e strumenti speciali da utilizzare ingame.

Quanto alle novità previste, citiamo la modalità battaglia che introduce abilità legate ai personaggi e a delle carte oggetto da equipaggiare e potenziare. Non mancherà nemmeno una modalità Avventura dove i giocatori potranno attraversare lo spazio e delle dimensioni sconosciute immergendosi nelle sfide offerte da una nuova storia.

Il modulo Online, oltretutto, verrà irrobustito e ampliato con funzioni come quella della modalità Spettatore, oltre ovviamente al ritorno delle Classifiche Mondiali e delle attività competitive con lobby da massimo quattro giocatori. Il lancio di Puyo Puyo Tetris 2 è previsto per l'8 dicembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X, con la versione PS5 attesa sempre per fine anno.