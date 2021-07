Puyo Puyo Tetris 2 è in offerta per tutte le console: prezzo a partire da 19,99 euro

Puyo Puyo Tetris 2 è un videogioco rompicapo uscito nel 2020, sviluppato e pubblicato da SEGA per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, seguito di Puyo Puyo Tetris, nel 2021 è uscita una conversione per Steam.

In Puyo Puyo Tetris 2 SEGA ha deciso di non stravolgere quanto di buono presente nel primo episodio, la prima scelta che risalta all'occhio è la modalità Avventura dotata di un'interfaccia rinnovata, con circa 80 livelli, che ci aiutano a fare pratica e a sbloccare elementi extra, come scenari e musiche, ma anche personaggi e oggetti.



La principale novità di Puyo Puyo Tetris 2 consiste nell'introduzione di una particolare modalità chiamata Battaglia Tecnica, una rivisitazione in chiave ruolistica dei due puzzle game.

