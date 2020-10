Puyo Puyo Tetris 2: presentata la nuova modalità Battaglia Tecnica

In attesa del lancio fissato per il prossimo 8 dicembre, SEGA ha tolto i veli ad una delle più importanti novità di Puyo Puyo Tetris 2, la nuova modalità Battaglia Tecnica!

Nella Battaglia tecnica i giocatori possono formare una squadra di tre personaggi, ognuno con il proprio set di abilità. Il segreto, quindi, è quello di mettere insieme la squadra migliore con il giusto mix di abilità e relativi effetti per massimizzare le probabilità di vittoria. Per attivare le abilità bisogna spendere i PM, che vengono accumulati e condivisi dall’intera squadra, e sono indicati dalla barra verde al centro dello schermo.

A differenza delle altre modalità, in cui i giocatori perdono se le pile di puyo o tetramini raggiungono la cima del tabellone, qui possono invece continuare a giocare finché i loro PS non si esauriscono. I giocatori attaccano eliminando file di Puyo e Tetris, per poi mandare puyo o blocchi scartati nel tabellone dell’avversario per ridurre i suoi PS. I personaggi possiedono abilità che possono cambiare le sorti della battaglia a proprio favore. Per esempio, il capo ingegnere Ai ha l’abilità "Crollo", che gli permette di ridurre l’attacco dell’avversario per un po’. L’avventuriera Ally possiede invece l’abilità "Recupero di PS", che consente di riottenere un po’ di PS. I gruppi possono inoltre equipaggiare delle Carte Oggetto, che potenziano le statistiche generali. Nella Battaglia Tecnica ogni squadra può equipaggiare un massimo di quattro Carte Oggetto.

Il lancio di Puyo Puyo Tetris 2 è previsto per l'8 dicembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. Nel trailer in apertura di notizia potete ammirare la Battaglia Tecnica in azione.