Puyo Puyo Tetris confermato su PC: in uscita a febbraio su Steam

Dopo il rumor di stamattina,hanno confermato ufficialmente che Puyo Puyo Tetris sarà presto disponibile anche su PC. Il gioco uscirà suentro il mese di febbraio: in cima alla notizia trovate il trailer di annuncio.

Come potete leggere sulla pagina Steam di Puyo Puyo Tetris, il gioco arriverà a febbraio su PC completo di tutte le modalità e le caratteristiche che lo hanno reso uno dei puzzle game più apprezzati degli ultimi mesi anche in Occidente. L'edizione Personal Computer, inoltre, includerà il pieno supporto al mouse e la possibilità di selezionare il doppiaggio originale in giapponese.

Ricordiamo che Puyo Puyo Tetris è attualmente disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch, con la versione PC in arrivo a breve entro il mese di febbraio.