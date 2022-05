Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey - l'edizione fisica è preordinabile per PS4 e PS5

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey è l'evoluzione di uno dei più grandi puzzle games nati in Giappone ed è ricco, come i suoi predecessori, di una grafica allegra, personaggi adorabili e un gameplay senza età.

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey porta per la prima volta il gioco in 3D, consentendo ai vecchi e nuovi fan di mirare, sparare e saltare in una dimensione completamente nuova. I fratelli Bub e Bob sono in vacanza su un'isola e inaspettatamente il loro momento di riposo si trasforma in un'avventura epica.

Il titolo è un'esclusiva console per PS4 e PS5 e la versione PS4 può essere completamente giocata anche con il PSVR. Tre diverse modalità rompicapo: supera 100 rompicapi di difficoltà crescente nella modalità Storia, rilassati e risolvi rompicapi infiniti nella modalità Infinita o gioca in modalità duello 1 contro 1 online, che supporta partite tra console diverse.

Il gioco, già acquistabile in edizione digitale sul PlayStation Store, ora è preordinabile in edizione fisica a questi link per PS4 e PS5 al prezzo di 29,99 euro con data di uscita prevista per il 29 luglio. Clicca qui per preordinare il gioco su Amazon al prezzo minimo garantito, che ci permette di risparmiare in modo completamente automatico se il prezzo del gioco dovesse scendere dal giorno del preordine a quello dell'uscita.