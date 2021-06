Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey: l'iconica serie arcade abbraccia la VR su PS4 e PS5

Nella giornata di reveal su PS VR aperta dall'annuncio di Arashi Castles of Sin, i ragazzi di Survios si affacciano sulle colonne del PS Blog per annunciare Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey, un'esperienza arcade da vivere in Realtà Virtuale su PS4 e PlayStation 5.

Forte dell'esperienza maturata su PlayStation VR con progetti come Creed Rise to Glory e The Walking Dead Onslaught, il team Survios promette di rendere i dovuti omaggi alla serie di Taito per festeggiare nel migliore dei modi i 35 anni di Puzzle Bobble.

In questa nuova iterazione dell'iconica esperienza offerta dall'arcade giapponese, i fan vecchi e nuovi della serie potranno affrontare 100 puzzle in uno scenario completamente tridimensionale che rende ancora più immersive le attività da svolgere.

L'impianto ludico costruito da Survios sarà saldamente ancorato a un motore fisico che modificherà la traiettoria dei proiettili e l'effetto di ciascun impatto con i grappoli tridimensionali di bolle. Nel titolo troveranno spazio le modalità Storia, Infinita e Duelli, per battaglie online 1 contro 1 con supporto al matchmaking crossgen tra PS4 e PS5.

Il lancio di Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey è previsto più avanti nel 2021 per PlayStation VR su PS4 e PlayStation 5. In calce e in cima alla notizia trovate il video di annuncio e le prime immagini.