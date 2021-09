Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey per PS VR: il nuovo video fissa l'uscita su PS4 e PS5

Gli sviluppatori di Survios si dicono ormai pronti a lanciare Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey su console PlayStation e, nel confermarlo, confezionano un video che sintetizza l'esperienza da vivere in questo nuovo capitolo in Realtà Virtuale dell'iconica serie arcade targata Taito.

L'ultima fatica digitale del team losanegilno specializzatosi nella trasposizione VR di proprietà intellettuali di fama internazionale, come con Creed Rise to Glory o The Walking Dead Onslaught, festeggia i 35 anni della serie di Puzzle Bobble calando gli appassionati in una serie di attività da svolgersi in scenari completamente 3D.

Ciascuno dei 100 puzzle da completare in Vacation Odyssey, infatti, verrà reso ancora più immersivo dalla necessità di studiare il motore fisico e le modifiche apportate alla traiettoria dei proiettili con cui colpire i grappoli tridimensionali di bolle.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, nel gioco ci sarà spazio per le modalità Storia, Infinita e Duelli, come pure per le sfide multiplayer 1 contro 1 con tanto di supporto crossgen tra piattaforme PlayStation.

Il nuovo video proposto da Survios e Taito fissa la data di uscita di Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey al prossimo 5 ottobre, sia su PS4 che su PlayStation 5: a prescindere dalla propria piattaforma Sony d'elezione, il titolo potrà essere fruito solo ed esclusivamente in Realtà Virtuale e, di conseguenza, richiederà l'utilizzo di PlayStation VR.