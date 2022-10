Puzzle Bobble Everybubble arriva su Switch nel 2023: ecco il primo video gameplay

Il preannunciato ritorno di Puzzle Bobble si concretizza con il reveal, da parte di ININ Games, della finestra di lancio ufficiale di Puzzle Bobble Everybubble!, il nuovo capitolo dell'iconica serie arcade di Taito destinato ad approdare in esclusiva su Nintendo Switch entro pochi mesi.

Oltre a tutte le modalità che hanno reso celebre in tutto il mondo questa IP, per la prima volta nella storia del franchise Puzzle Bobble Everybubble introdurrà anche una Storia, con tanto di modalità cooperativa (locale o in rete) per un massimo di quattro giocatori.

Non mancheranno poi le attività a squadre due contro due, per dare vita a battaglie ancora più avvincenti sullo sfondo di scenari disegnati a mano e interpretando personaggi ricostruiti in alta definizione dagli artisti di Taito.

Tutte le sfide a colpi di bolle colorate possono essere svolte anche contro avversari gestiti dalla CPU, ivi comprese le attività cooperative a squadre e le battaglie multiplayer a quattro. Ci saranno anche delle meccaniche di gameplay innovative come gli "attacchi di disturbo" per riempire il tabellone nemico di bolle o le mosse speciali per mischiare i colori delle sfere nemiche, aggiungere barriere o distruggere interi quadranti del proprio tabellone.

Il lancio di Puzzle Bobble Everybubble è previsto nella primavera del 2023 solo ed esclusivamente su Nintendo Switch. In calce e in cima alla notizia trovate il video gameplay e le nuove immagini proposteci da Taito e ININ Games per celebrare il ritorno di questa leggendaria serie arcade sulla console ibrida della casa di Kyoto.