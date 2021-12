Puzzle Bobble sta per tornare: nuovo episodio annunciato da Taito

Nota anche con il nome di Bust-A-Move, Puzzle Bubble è da sempre uno dei massimi esponenti dei puzzle game. Dall'uscita del primo capitolo nel lontano 1994, tantissimi altri giochi sono stati realizzati nel corso degli anni, arrivando sulla maggior parte delle piattaforme in commercio.

Adesso un ulteriore capitolo è ufficialmente in lavorazione: attraverso una particolare presentazione video e la prima immagine non definitiva, Taito conferma lo sviluppo del prossimo Puzzle Bobble, che sarà fedele alla tradizione offrendo comunque alcune meccaniche nuove di zecca. A dirigere il progetto sarà Tsuyoshi Tozaki, che ha fornito le prime informazioni sul ritorno dei draghetti Bub e Bob: "Non posso fornire molti dettagli al momento, ma posso dirvi che proprio come il gioco originale, il nuovo Puzzle Bobble avrà il suo tradizionale gameplay così che chiunque possa giocarlo, ma prenderemo anche spunto da Bubble Bobble 4 Friends dove puoi divertirti con i tuoi amici e familiari, e stiamo mettendo tutte queste idee nel nuovo titolo".

Sembra dunque che il nuovo Puzzle Bobble sarà fortemente incentrato sul multiplayer, sebbene manchino informazioni più precise su come effettivamente funzionerà. Per adesso non sono state rivelate le console su cui il gioco farà il suo debutto, né un possibile periodo d'uscita: "Abbiamo appena iniziato lo sviluppo, dunque la strada è ancora lunga, ma l'intero team sta lavorando duro per renderlo un gioco divertente", assicura Tozaki.

Il progetto, infine, non ha nulla a che vedere con Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey per PS5 e PS4, titolo pensato per la realtà virtuale.