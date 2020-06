Puzzle Bobble VR annunciato, Bubble Bobble 4 arriva in autunno

Due interessanti novità per i fan delle serie Bubble Bobble e Puzzle Bobble: ININ Games e Strictly Limited Games hanno annunciato che Bubble Bobble 4 per PlayStation 4 arriverà in Europa e Nord America a novembre con il titolo Bubble Bobble 4 Friends The Baron is Back.

Il gioco contiene 100 nuovi stage e il ritorno di Baron Van Blubba in un livello dedicato, la versione Switch riceverà un corposo aggiornamento con questo nuovo contenuto, disponibile sin da subito su PlayStation 4. Taito ha inoltre annunciato che lo studio Survios è attualmente al lavoro su Puzzle Bobble VR per Oculus Quest, in calce trovate il primo screenshot diffuso dal publisher.

Al momento Puzzle Bobble VR è privo di una finestra di lancio, inoltre non è chiaro se il gioco uscirà anche su altre piattaforme per la Realtà Virtuale come PlayStation VR, restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli sviluppatori. Due progetti certamente non di primissimo piano ma comunque interessanti per i nostalgici di una serie estremamente popolare negli anni '80 e '90.