Puzzle Fighter chiuderà i battenti il prossimo 31 luglio

Capcom ha annunciato la chiusura di Puzzle Fighter, rompicapo/picchiaduro uscito lo scorso autunno su smartphone ma evidentemente non abbracciato da un successo commerciale tale da giustificare ulteriori investimenti.

Puzzle Fighter sarà rimosso da App Store e Google Play il primo luglio 2018 mentre i server saranno chiusi alla fine dello stesso mese, più precisamente il 31 luglio. A partire da oggi Capcom regalerà 10.000 gemme a tutti coloro che effettueranno il login mentre dal 23 aprile verranno resi disponibili nuovi personaggi e contenuti il cui sviluippo è stato concluso nei giorni scorsi.

Sempre il 23 aprile gli acquisti in-app verranno bloccati e non sarà più possibile spendere denaro reale all'interno del gioco. Il motivo della chiusura, secondo quanto riportato da Capcom, risiede nella volontà di utilizzare tutte le risorse dello studio di Vancouver (team autore del giooco) per il prossimo episodio della serie Dead Rising. A questo punto dubitiamo che Puzzle Fighter possa vedere la luce su PC, PS4 e Xbox One, a dispetto dei rumor trapelati nei mesi scorsi...