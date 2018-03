Puzzle Fighter in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One?

Ilha valutato nelle scorse ore le mai annunciate versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One di, titolo mobile uscito lo scorso mese di novembre su iOS e Android. Che il gioco sia in arrivo anche su computer e console?

Questa la sinossi di Puzzle Fighter di Capcom: "Prova l’azione di Puzzle Fighter come mai prima d’ora. Assembla un team di personaggi leggendari dei tuoi franchise Capcom preferiti. Sfida gli altri giocatori in emozionanti battaglie in tempo reale. Scopri dozzine di abilità strategiche. Accatasta e distruggi gemme per scatenare combo epiche. Affronta le Puzzle Fight fino alla cima della classifica mondiale!

Costruisci il tuo team con un personaggio principale e due di supporto, ognuno con le proprie potenzialità e vantaggi. Arruola Ryu, Ken, o Chun-Li di Street Fighter per affrontare X di Mega Man, Morrigan di Darkstalkers, o Frank West di Dead Rising. Una selezione crescente dei personaggi Capcom più famosi si fronteggia sulle arene leggendarie di Street Fighter, Darkstalkers, Okami e altro ancora. Preparati a un mondo fantastico di azione esplosiva e spaccagemme nel gioco di Lotta Puzzle definitivo!"

Su Everyeye.it trovate la recensione del nuovo Puzzle Fighter, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Capcom riguardo l'arrivo del gioco su PC, Xbox One e PlayStation 4.